Motorsport Manager: Rennsport-Simulation kann eine Woche kostenlos ausprobiert werden; Rabattaktion und Patch 1.31 - 4Players.de

Der Motorsport Manager (PC, Mac, Linux) von Playsport Games und SEGA kann bis zum 27. März 2017 kostenlos und ohne Einschränkungen ausprobiert werden . Die Testversion steht bei Steam zur Verfügung. Die Rennsport-Simulation wird im gleichen Zeitraum mit 50%-Rabatt angeboten. Darüber hinaus ist der Patch 1.31 nach einer öffentlichen Beta-Version für alle Spieler an den Start gegangen. Das Update enthält Fehlerbehebungen und Detailverbesserungen ( Change-Log ). Last but not least wurde das zweite Video aus der Reihe "From the Pit Wall" veröffentlicht, in dem Karun Chandhok (Rennfahrer und technischer Berater) Tipps zum Fahrzeug-Setup (Reifen, Dämpfung, Getriebe) gibt.Letztes aktuelles Video: From the Pit Wall 2 Car Setup