Motorsport Manager: Video: Karun Chandhok spricht über die Aerodynamik - 4Players.de

Passend zum Formel-1-Rennen in Shanghai, das an diesem Wochenende stattfindet, haben SEGA und Playsport Games ein weiteres Video aus der Reihe "From the Pitwall" zum Motorsport Manager bereitgestellt. Diesmal erklärt Karun Chandhok (Rennfahrer und technischer Berater) die Bedeutung des Frontflügels und wie dieser die Luft "quasi zerschneidet" und dann gezielt zu anderen Teilen des Autos leitet - und damit entscheidend dazu beiträgt, wie die weiteren Aerodynamik-Komponenten funktionieren. Dazu zählt, neben offensichtlichen Bauteilen wie dem Unterboden und dem Heckflügel, auch der Helm des jeweiligen Piloten. "Bei Geschwindigkeiten von über 300 km/h auf den Geraden in Kombination mit engen Kurven wird es dieses Wochenende für die Rennteams besonders schwierig, die richtige Balance zu finden. Während die Höchstgeschwindigkeit auf den geraden Streckenabschnitten sehr wichtig ist, darf man gleichzeitig nicht zu viel Stablität für die kurvigen Abschnitte opfern."Letztes aktuelles Video: From the Pit Wall 3 Aerodynamics