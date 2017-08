Motorsport Manager: Downloadinhalt und kostenloses Update erscheinen in Kürze - 4Players.de

Mit dem Herausforderungs-Pack haben Sega und Entwickler Playsport Games einen Downloadinhalt (DLC) für Motorsport Manager angekündigt, der am 21. August erscheinen soll. Verantwortliche eines virtuellen Rennstalls erhalten damit zwölf Herausforderungen, die die Meisterschaft abwechslungsreicher und spannender machen. So wird es neben zerstörten Werkshallen auch Fahrer geben, die nach einem Unfall pausieren müssen, und mehr.Der nachfolgende Trailer präsentiert einige der bevorstehenden Änderungen. Der DLC ist schon jetzt zum Preis von gut 7 Euro auf Steam vorbestellbar.Demnächst wird Playsport außerdem ein Update mit dem Namen "Der Teufel steckt im Detail" veröffentlichen, das sowohl die Rennen als auch die Entwicklungsarbeit erweitert. So werden Piloten in Zukunft Fahrfehler machen und man wird das Gewicht verschiedener Bauteile reduzieren können, um mehr Leistung herauszuholen - ein solches Tuning geht allerdings auf Kosten der Zuverlässigkeit. Nicht zuletzt wird es nach dem Update möglich sein, Fahrzeugeinstellungen zu speichern.Letztes aktuelles Video: Herausforderungs-Pack