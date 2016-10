Gunjack 2: End of Shift: Nachfolger exklusiv für Googles VR-Plattform Daydream angekündigt - 4Players.de

Dass CCP an einem Nachfolger arbeitet, der zumindest vorerst weder für Oculus Rift noch HTC Vive, Gear VR oder PlayStation VR, sondern auf Googles VR-Plattform Daydream erscheinen soll, war bereits bekannt - jetzt hat der isländische Entwickler Gunjack 2: End of Shift offiziell angekündigt. Die Fortsetzung des Shooters soll schon im November erhältlich sein.Mit Daydream ( offizielle Webseite ) wird Google im kommenden Monat ein Headset veröffentlichen, in dem kompatible Handys als Bildschirm dienen und zu dem dem ein eigener Controller gehört. Den benutzt man in Gunjack 2 sowohl zum Zielen und Schießen als auch zum Aktivieren von Spezialwaffen und eines Schildes. Täglich neu erstellte Missionen sollen dabei die Lebensdauer des Spiels erhöhen. "Wir erweitern die Grenzen dessen, was mit VR möglich ist", sagt Executive Producer Jean-Charles Gaudechon über End of Shift.Ob das Spiel später auch auf anderen VR-Plattformen erscheinen wird, ist nicht bekannt. Der Vorgänger wurde allerdings zunächst für Samsungs Gear VR - ebenfalls eine Kombination aus Headset und externem Handy - und später für Rift und Vive veröffentlicht. Auch auf PlayStation VR wird der Actiontitel erhältlich sein.