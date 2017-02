Gunjack 2: End of Shift: Update mit Herausforderungen und Fortschrittsystem - 4Players.de

Für Gunjack 2: End of Shift (Daydream VR) steht ein kostenloses Update zum Download bereit. Es umfasst Herausforderungen, ein Fortschrittsystem, eine Rangliste und Verbesserungen am Ladesystem. "In den neuen Herausforderungen treten die Spieler im Wettbewerb um den Punkterekord in einer per Mutator verbesserten Mission an. Mutatoren verändern die Charakteristiken einer Herausforderung (...) Die Tagesschicht ist nun die Wochenschicht, in der jede Woche sieben rechnerisch erzeugte, neue Missionen zur Verfügung stehen, an denen sich die Spieler versuchen können. Die Rekorde für jede Mission werden in einer Rangliste angezeigt (...) Mit dem neuen Progressionssystem belohnen Herausforderungen wie auch die Wochenschicht die Erfahrung der Spieler und ermöglichen es, eine Reihe besonderer Waffen-Upgrades sowie den brandneuen Pyro Slicer freizuschalten, der für feurige Vernichtung sorgt. Zu den Upgrades zählen die 'Maelstrom'-Autokanone für große Schäden und kurze Nachladezeiten sowie die 'Carnage'-Flak, die mit ihrem breiten Flächenschaden so manchen Gegner überrascht. (...) Zum Abrunden des neuen Updates bringt das Ladesystem mehr strategische Tiefe ins Spiel, indem es den Spielern ermöglicht, ihre Waffenzuladungen für die Herausforderungen und die Wochenschicht zu modifizieren."Letztes aktuelles Video: Challenge Mode