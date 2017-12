Nachdem der Nachfolger zu CCPs erstem Virtual-Reality-Titel zunächst nur mit Googles Daydream-Headset spielbar war, ist Gunjack 2: End of Shift seit einigen Tagen im Oculus-Store auch für das Gear VR von Samsung erhältlich. Darauf weist CCP u.a. mit dem nachfolgenden Trailer hin. Der Entwickler bietet beide Teile außerdem vergünstigt im Paket an.Aus der Pressemitteilung: "Gunjack 2: End of Shift verbindet eine intuitive Steuerung und packende, immersive Action zu einer Mobile VR-Erfahrung, die ihresgleichen sucht. Die Spieler nutzen den Gear VR Motion-Controller, um Schwärme von Gegnern abzuschießen, Spezialwaffen strategisch einzusetzen und Energieschilde zu aktivieren, mit deren Hilfe sie gefährliche Situationen überstehen. Der Titel hält täglich rechnerisch erzeugte, neue Missionen bereit und bietet so endlosen Wiederspielwert."Letztes aktuelles Video: Gear-VR-Trailer