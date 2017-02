Shift Happens: Start des kooperativen Puzzlespiels aus Deutschland - 4Players.de

Das in München ansässige Studio Klonk Games wird ihr kooperatives Puzzlespiel Shift Happens ab dem 22. Februar nach einer langen Early-Access-Phase als finales Produkt auf Steam, im PSN und auf Xbox Live vertreiben. In vier Welten geht es darum, diverse Rätsel als Team zu lösen, indem die zwei Spieler die Kernmechanik "Shift" benutzen: Die Körpermasse wird einfach wechselwirkend von Bismo nach Plom oder umgekehrt transferiert. Der jeweilige schwere Part kann Dinge auslösen, hingegen der leichtere Part beweglicher bleibt:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer