Shift Happens: Kooperativer Puzzle-Plattformer erscheint für Switch - 4Players.de

Das in München ansässige Studio Klonk Games wird sein kooperatives Puzzlespiel Shift Happens ab dem 10. Oktober auch auf der Nintendo Switch vertreiben. In vier Welten geht es darum, diverse Rätsel als Team zu lösen, indem die zwei Spieler die Kernmechanik "Shift" benutzen: Die Körpermasse wird einfach wechselwirkend von Bismo nach Plom oder umgekehrt transferiert. Der jeweilige schwere Part kann Dinge auslösen, hingegen der leichtere Part beweglicher bleibt.



"Key Features

Herausfordernde Jump'n'run Levels mit kooperativen Gameplay

Zwei verschiedene Spielabschnitte: 40+ Levels im lokalen Co-Op-Modus und 30 Level für Einzelspieler

Weitere Herausforderungen und Belohnungen im Spielverlauf freischaltbar

Besonderes Hut-Feature: Bismo and Plom können witzige Hüte und Perrücken tragen, die von bekannten YouTubern und Streamern inspiriert sind. Wie wäre es mit einer Gronkh-Perrücke oder einem Joystick- und Donut-Hut von Smosh Games?



Shift Happens wird digital im Nintendo eShop am 10. Oktober 2018 für 14.99¤ erscheinen. Das Spiel ist bereits für Xbox One, PlayStation®4 und Steam erhältlich.



Awards & Auszeichnungen