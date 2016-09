Dual Universe: Novaquark stellt die Voxel-Technologie des Sandbox-Onlinespiels vor - 4Players.de

Novaquark gewährt im folgenden Video einen Einblick in die Voxel-Technologie der Pre-Alpha-Version von Dual Universe . "Wir möchten den Spielern in Dual Universe größtmögliche Freiheiten lassen. Mithilfe unserer neuen Voxel-Technologie und der Mechaniken für das Aufbau-Gameplay sollen sie im Spiel alles erschaffen können, was sie wollen", erklärt Jean-Christophe Baillie, Gründer und Präsident von Novaquark. "Das neue Video nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise in eine Welt, die wir mithilfe des Spiels erschaffen. Dabei werden sehenswerte Einblicke hinter die Kulissen eines Universums gewährt, das die Spieler bald selber erkunden können."Jean-Christophe Baillie erklärt, wie das "Aufbau-System" implementiert wurde. Dabei werden die drei Hauptelemente der Voxel-Integration gezeigt. Die Technologie ermöglicht es Spielern, Bauten nach ihren Vorstellungen zu erschaffen - für die es keine Größenbeschränkungen gibt. Zudem spielt sich alles in einem Single-Shard-Sandbox-MMO mit monatlicher Abo-Gebühr ab. Dual Universe wird derzeit bei Kickstarter finanziert. Bis dato sind 363.995 Euro von 5.385 Unterstützern zusammengekommen. Die Kampagne läuft noch 16 Tage. Das Mindestziel liegt bei 500.000 Euro.Letztes aktuelles Video: Voxel Technology Pre-Alpha Video