Dual Universe: Mindestziel bei Kickstarter erreicht: Sandkasten-Online-Rollenspiel im Voxel-Universum ist finanziert - 4Players.de

Die Kickstarter-Kampagne von Dual Universe hat gestern das Finanzierungsziel bei 500.000 Euro erreicht. Die Entwickler bedanken sich für die Unterstützung und hoffen, dass vielleicht noch das Zusatzziel bei 600.000 Euro (Construct vs. Construct Combat: Geschütztürme, Schilde etc.) übersprungen werden könnte. Bei 650.000 Euro soll sich der Charakter, genauer gesagt der Kopf, weiter individualisieren lassen. Bisher haben 7.371 Unterstützer insgesamt 524.322 Euro zugesagt. Die Kickstarter-Kampagne läuft noch 55 Stunden.Das Sandkasten-MMORPG mit einem universellen Server-Cluster (Single-Shard) soll es den Spielern erlauben, das aus Millionen prozedural generierter Planeten bestehende Voxel-Universum aktiv mitzugestalten und Konstruktionen wie Raumschiffe oder -stationen fast ohne Größenbeschränkungen zu bauen. Das von Titeln wie EVE Online und Space Engineers inspirierte Team wolle neben Crafting auch Elemente wie Erkundung, Rohstoffgewinnung, Politik, Handel und Kriegsführung implementieren."Innovation birgt stets ein gewisses Risiko. Deshalb scheuen sich die meisten Publisher, kreative Projekte wie Dual Universe zu unterstützen. Das Spiel stellt eine revolutionäre Herangehensweise an das MMO-Genre dar. Die Finanzierung durch konventionelle Mittel ist daher schwierig. Über die vergangenen drei Jahre haben wir das Projekt aus eigener Tasche finanziert, um unsere Unabhängigkeit zu wahren und bahnbrechende Technologien zu entwickeln", erklärt Jean-Christophe Baillie, Gründer und Präsident von Novaquark. "Wir brauchen nun die Unterstützung der Community, um unsere Vision von Dual Universe zu verwirklichen, unsere Unabhängigkeit zu wahren und die Entwicklung eines Spiels voranzutreiben, hinter dem wir alle stehen. Je mehr Unterstützer wir gewinnen, desto stärker und unabhängiger werden wir."Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Teaser