Dual Universe: Erfolgreicher Abschluss der Kickstarter-Kampagne - 4Players.de

Nach dem Erreichen des Mindestziels (wir berichteten ), ist die Kickstarter-Kampagne zu Dual Universe inzwischen mit 565.983 Euro von 8.166 Unterstützern erfolgreich zu Ende gegangen. "Dank unserer wunderbaren Community konnten wir einen riesigen Erfolg verzeichnen. In gerade einmal drei Monaten ist aus dem so gut wie unbekannten Projekt eine erfolgreiche Kampagne geworden, bei der sage und schreibe 565.000 Euro zusammengekommen sind", so JC Baillie, Creative Director und Gründer von Entwickler Novaquark. "Im Juni 2016 haben wir unser Spiel auf der E3 vorgestellt. Mittlerweile ist Dual Universe auf Platz 3 der erfolgreichsten Kickstarter-Kampagnen eines Videospiels in 2016 gelandet und kann sich über eine lebendige und wachsende Community freuen." Aufgrund der hohen Nachfrage werde außerdem an einer Crowdfunding-Website gearbeitet, die beim Erreichen weiterführender Ziele helfen und auch alternative Bezahlmethoden wie z. B. PayPal anbieten soll. Zudem könnten Unterstützer darüber in den Genuss ähnlicher Vorzüge wie der Kickstarter-Kampagne kommen.Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Teaser