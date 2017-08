Dual Universe: Sandkasten-Online-Rollenspiel im Voxel-Universum: Weitere Investoren gefunden - 4Players.de

Das Indie-Studio Novaquark konnte sich weitere Investitionen von Privatpersonen in Höhe von 3,7 Millionen Dollar zur Finanzierung des Onlinespiels Dual Universe sichern. Damit übersteigt das Gesamtbudget die Marke von 7,4 Mio. Dollar (inkl. 670.000 Dollar via Kickstarter). Ende des Jahres soll das ambitionierte Spiel der Marke "Space Engineers trifft auf No Man's Sky" in die Alpha-Phase starten.Das Sandkasten-MMORPG mit einem universellen Server-Cluster (Continuous Single-Shard Cluster) soll es den Spielern erlauben, das aus Millionen prozedural generierter Planeten bestehende Voxel-Universum aktiv mitzugestalten und Konstruktionen wie Raumschiffe oder -stationen fast ohne Größenbeschränkungen zu bauen. Mithilfe der Multi-Scale-Voxelengine soll sich die Spielwelt physisch modifizieren lassen (z. B. Löcher auf Planeten graben oder Berge aufschütten). Das von Titeln wie EVE Online und Space Engineers inspirierte Team aus Frankreich verspricht ebenfalls Elemente wie Crafting, Erkundung, Rohstoffgewinnung, Politik, Handel und Kriegsführung - allesamt von den Spielern gesteuert."Last year, Dual Universe became the third highest funded video game on Kickstarter, collecting more than $670K from over 8.000 backers", sagte JC Baillie, CEO von Novaquark. "With this new round of funding, we have reached a new level of support that will help the project reach its full potential. Our ambition is to become the number one platform for user-generated entertainment, all happening in the same universe, to create an ecosystemic amplification mechanism similar to that of social networks."Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Teaser