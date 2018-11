Dual Universe: Erste spielbare Alphaversion des Online-Rollenspiels gestartet - 4Players.de

Screenshot - Dual Universe (PC)

Das Pariser Indie-Studio Novaquark hat die erste spielbare Alphaversion seines Zivilisations-Aufbau-Spiels Dual Universe für alle Unterstützer gestartet. Insgesamt konnten elf Millionen Dollar zur Finanzierung des Voxel-basierten Online-Rollenspiels gesammelt werden.Weiter heißt es von den Machern: "Das Spiel baut auf vier wesentliche Säulen auf: Erforschung, Bau, Handel und Eroberung. Die Alpha 1 von Dual Universe erweckt die ersten drei Facetten dieser gewaltigen SciFi-Sandbox zum Leben und gestattet es den Spielern, nach Herzenslust zu erkunden und beinahe alles zu bauen, was sie sich vorstellen können. Von unterirdischen Basen und futuristischen Stadtlandschaften bis hin zu Raumschiffen für interstellare Reisen und planetengebundenen Hovercraft – es gibt keine Begrenzungen.Zudem haben die Spieler mit dem Start der Alpha 1 wesentlich mehr Platz für ihre Kreativität. Dank der intensiven Terraforming-Aktivitäten der Entwickler hat Alioth, der Startplanet des Spiels, mittlerweile eine Fläche erreicht, die an die Großbritanniens heranreicht. Er ist somit nicht nur der erste, sondern auch der größte statische, erforschbare Planet aller Zeiten in einem MMO.Zusätzlich zu den Terraforming- und Baumöglichkeiten bietet die Alpha 1 eine große Zahl an Werkzeugen, die den Spielern dabei helfen, Bergbau zu betreiben, zu ernten, zu transportieren, zu lagern und eine Vielzahl an Bauressourcen zu verkaufen. Für den Einsatz in der ersten Iteration des Crafting-Systems von Dual Universe benötigen die Spieler alle Ressourcen, derer sie habhaft werden können!" Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Alpha 1 First Contact TrailerEinen detaillierten Blick auf die Inhalte der Alpha 1 sowie eine Vorschau auf die wichtigsten kommenden Features, gewährt die folgende Roadmap: