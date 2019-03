Dual Universe: 30.000 Bots auf einem Online-Server - 4Players.de

Am 6. März 2019 fand in der Alpha-1-Version von Dual Universe ein technischer Testlauf mit 30.000 Bots oder "simulierten Spielern" (wie es in der Pressemitteilung hieß) statt. Mit dieser Demo möchten die Entwickler des Sci-Fi-MMOs zeigen, dass die eigens entwickelte Servertechnologie imstande ist, mindestens 30.000 Spieler simultan in einer einzigen Spielwelt (Continuous Single-Shard) zu bedienen. Wenn das Spiel im Jahr 2020 das Betastadium erreicht, sollen die Spieler Interaktionen "im großen Rahmen" vornehmen können."Die beeindruckende Anzahl gleichzeitig agierender Spieler, die Dual Universe bedienen kann, setzt neue Maßstäbe", so Jean-Christophe Baillie, Gründer und CEO von Novaquark. "Die bloße Menge an Spielern, die imstande sein wird, jederzeit im Spiel miteinander zu interagieren, wird Elemente des Gameplays wie Erkundung, Handel, PvP-Gefechte und Produktion neu definieren."Letztes aktuelles Video: 30000 Simulated Players in a Continuous Single ShardProduktbeschreibung: "Dual Universe bietet den Spielern eine bisher nicht dagewesene Erfahrung einer Continuous Single-Shard - einer einzigen, gewaltigen, persistenten Spielwelt. In ihr kann eine beliebig variable Anzahl konkurrierender Spieler miteinander interagieren - ohne Ladebildschirme oder Begrenzungen. Ganz gleich, ob sie weitläufige Städte oder riesige Raumschiffe bauen, neue, weit entfernte Welten entdecken oder die Oberfläche eines auf keiner Karte verzeichneten Mondes abbauen (...) Dual Universe ist derzeit in der Alpha 1-Fassung verfügbar. Der Start der Alpha 2 ist für die erste Hälfte 2019 angesetzt. Eine Fertigstellung ist für 2020 geplant."