Riders of Icarus: Eine Mio. Betatester; Update "Kluft der Verdammten" steht an - 4Players.de

Seit dem Start der offenen Beta (Anfang Juli) nahmen über eine Million Spieler (aus westlichen Gefilden) am Test von Riders of Icarus teil. Publisher Nexon America erklärt, dass sie eng mit der Community des Spiels zusammenarbeiten würden, "um sicherzustellen, dass Riders of Icarus die hohen Ansprüche westlicher Gamer erfüllt. Zu bedeutenden, umgesetzten Veränderungen am Spiel zählen die Überarbeitung des Shops, die sicherstellen soll, dass das Spiel Free-to-play ist und bleibt, die Erweiterung um Kämpfe im Action-Modus und die Feinabstimmung der Erfahrung für neue Spieler.""Wir sind begeistert davon, wie Riders of Icarus im Westen aufgenommen wird", so Hoon Seok, Produzent des Spiels bei WeMade. "Wir engagieren uns intensiv, um die Spielerfahrung in Riders of Icarus einzigartig zu machen. Unsere Motivation erhalten wir von den Spielern, die einen bedeutenden Anteil an seiner bisherigen Entwicklung hatten. Wir hoffen, sie werden die Reise gemeinsam mit uns fortsetzen, während wir dem Spiel neue Inhalte und Funktionen geben - und freuen uns bereits darauf, zahlreiche neue Spieler begrüßen zu dürfen."Riders of Icarus erhält in der kommenden Woche mit "Kluft der Verdammten" ein neues Update, das unter anderem einen neuen Bereich und eine Erhöhung der Levelbeschränkung auf 40 mit sich bringt. Die neue Gegend bietet mehrere Bosse, weitere Reittiere zum Bändigen und neue Schlachtzug-Dungeons für zehn Spieler. Für die nächsten Monate sind neue Klassen, Areale, Dungeons, Schlachtzüge, Reittiere und die schrittweise Erhöhung des Levelcaps geplant. Der Free-to-play-Titel ist bei Nexon oder Steam verfügbar.Letztes aktuelles Video: Accolades"Die Spieler ziehen in den Kampf, um Hunderte mythischer Bestien zu sammeln und zu zähmen - als Reittiere und tödliche Waffen für ihren Weg durch eine epische Fantasy-Welt. Durch gewaltige Schlachten gegen mächtige Bosse auf ihren verlässlichsten Reittieren meistern die Spieler die nötigen Fertigkeiten, um ein legendärer Rider of Icarus zu werden", heißt es von Nexon.