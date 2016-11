Pro Evolution Soccer 2017: Data Pack #2 verfügbar - 4Players.de

Konami Digital Entertainment hat nicht nur die Trial-Version von Pro Evolution Soccer 2017 veröffentlicht, sondern auch das zweite (kostenlose) Data Pack. Das Update fügt eine Reihe neuer Trikots hinzu, aktualisiert und überarbeitet über 100 Spieler-Gesichter und umfasst drei weitere Stadien, darunter den Signal Iduna Park von Borussia Dortmund. Der 4K-Modus für PlayStation 4 Pro erscheint mit dem nächsten Update, welches für Dezember geplant ist.Konami schreibt zum Data Pack #2: "Zentraler Bestandteil des neuen Downloads ist die perfekte Nachbildung des Signal Iduna Park von Borussia Dortmund. Auch Liverpools runderneuertes Anfield Stadion wurde detailgetreu ins Spiel integriert - nur PES 2017 bietet die neue Haupttribüne der Spielstätte. Ebenfalls dabei ist das Stadion des brasilianischen Top-Klubs Palmeiras, der Allianz Parque. Sowohl im Signal Iduna Park als auch im Anfield Stadion kommen die Spieler nun in den Genuss bekannter und berühmter Fangesänge: 'Heja BVB' und 'You'll Never Walk Alone' lassen das Stadion erzittern, wenn die Mannschaften einlaufen oder sich das Spiel dem Höhepunkt nähert. Außerdem sind 16 neue Trikots sowie die ikonische Spielbekleidung des F.C. Liverpool aus der höchst erfolgreichen Saison 2004/2005 dabei. Das Aussehen von über 100 Spielern wurde verbessert. So sind runderneuerte Abbilder von Marco Reus, Neymar Jr, Adrian Ramos, Sadio Mane, Lionel Messi und weiteren Spielern im Download enthalten. Entsprechend wurden auch die Vorschaubilder innerhalb der Taktik-Ansicht aktualisiert. Zu weiteren Ergänzungen zählen kleinere Bug Fixes, elf neue Schuhmodelle sowie verbesserte Präsentations-Elemente innerhalb des UEFA Champions League Modus."Letztes aktuelles Video: Video-Test