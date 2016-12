Pro Evolution Soccer 2017: Start der PES League 2016/2017 und des offiziellen Champions-League-eSports-Turniers - 4Players.de

Heute beginnt nicht nur die Spielsaison 2016/2017 in der PES League (zur Registrierung ), sondern auch das offizielle eSports-Turnier zur UEFA Champions League "Road to Cardiff", dessen Sieger laut Konami ein Preisgeld in Höhe von 200.000 Dollar erwartet. Letzteres sei aber nur über den PES-League-Modus der PS3- und PS4-Fassungen von Pro Evolution Soccer 2017 sowie der kostenlosen PES 2017 Trial Edition verfügbar, während ergänzende Liga-Events Spielern aller Plattformen offenstünden.Die erste Saison der regionalen Qualifikationen für Europa läuft bis zum 5. Januar 2017, wo sich zwei Teilnehmer aus Deutschland für das erste regionale Finale qualifizieren. Die zweite Saison startet dann am 16. Februar und endet am 16. März. Auch in Nord- und Südamerika sowie Asien finden entsprechende Qualifikationsrunden statt, in deren Rahmen die 16 besten Spieler ermittelt werden. Mehr dazu auf der offiziellen Website der PES League sowie im folgenden Trailer: