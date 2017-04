Bildquelle: Facebook

Letzte Woche hatte Fußballlegende Diego Maradona via Facebook angekündigt , wegen unrechtmäßiger Abbildung seiner Person in Pro Evolution Soccer 2017 juristische Schritte gegen Konami einzuleiten. Folgenden Screenshot hatte er in diesem Zusammenhang gepostet:Inzwischen habe Konami laut Kotaku auf die Anschuldigungen reagiert und verlautbaren lassen, dass die Implementierung Maradonas in PES 2017 auf Grundlage des abgeschlossenen Lizenzvertrags ordnungsgemäß sei.Letztes aktuelles Video: Road to Cardiff