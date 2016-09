Ride 2: Spielszenen vom gefährlichen Ulster-Straßenrennen - 4Players.de

Das Ulster Grand Prix ist das weltweit schnellste Motorradrennen, das auf den Belägen normaler Straßen gefahren wird, wesegen man bei Videoaufnahmen immer wieder sieh, wie die Zweiräder aufgrund von Bodenunebenheiten abheben. Auch Ride 2 bietet diese Strecke an. Das Motorrad-Rennspiel soll 30 Strecken, 15 Spielmodi sowie über 170 Motorradmodelle bieten und am 6. Oktober auf PlayStation 4, Xbox One und PC an den Start gehen.Letztes aktuelles Video: Ulster GP-Spielszenen