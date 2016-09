Ride 2: Video zeigt einige der neuen Rennstrecken - 4Players.de

Das Video zeigt einige der Strecken, die man in dem Rennspiel Ride 2 abfahren kann. Neben den Szenen aus dem Ulster-Straßenrennen, dem Hochgeschwindigkeitsrennen auf einem Flughafen, der Rennstrecke von Macau, dem Nürburgring und dem gefährlichen irischen Straßenrennen North-West-200 sind noch andere Strecken enthalten. Das Motorrad-Rennspiel soll 30 Strecken, 15 Spielmodi sowie über 170 Motorradmodelle bieten und am 6. Oktober auf PlayStation 4, Xbox One und PC an den Start gehen.Letztes aktuelles Video: Circuits Tracks