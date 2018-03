Steins;Gate 0: Anfang Mai für PC - 4Players.de

Steins;Gate Zero widmet sich wieder dem Thema Zeitreise - fügt aber noch künstliche Intelligenz als Schwerpunkt hinzu.

Hilf einer jungen Studentengruppe die Zeit nach ihrem Willen zu ändern und verhindere den Ausbruch des 3. Weltkrieges.

Die wunderschöne Grafik und die fesselnde Geschichte sorgen für ein unvergessliches Erlebnis!

Erzählt die Geschichte einer 'alternativen Welt' - was passiert, wenn die Spieler in der originalen Geschichte scheitern.

Interagiere mit der Geschichte mithilfe des Smartphones - Beantworte (oder auch nicht!) Anrufe und Deine Antworten werden den Ausgang der Geschichte bestimmen.

Steins;Gate hatte eine Hauptgeschichte - Steins;Gate Zero hat DREI Geschichten - jede mit mehreren Endungen.

Die alte Besetzung und Fan-Favoriten kehren zurück, zusammen mit all den neuen Charakteren gibt es viele Geheimnisse zu entdecken."

Publisher Spike Chunsoft wird Steins;Gate 0 am 8. Mai 2018 in Zusammenarbeit mit 5pb Games für PC auf Steam veröffentlichen. Es wird mit japanischer Sprachausgabe und englischen Texten erscheinen . Die "Visual Novel" ist der Nachfolger von Steins;Gate und in Europa derzeit nur für PlayStation 4 und PS Vita erhältlich.Produktbeschreibung ( Amazon ): "Steins;Gate Zero ist eine Fortsetzung des Bestseller-Visual Novels. Eine Gruppe von Studenten, die zufällig die Zeit und die Geschichte in einem wissenschaftlichen Experiment verändern und dadurch die Menschheit in Gefahr bringen.Features:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer