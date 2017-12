Für Absolver steht das bisher größte Update (auf Version 1.11) zum Download auf PC und PS4 bereit. Neu ist der 3v3-Modus, in dem zwei Teams aus jeweils drei Spielern in einem Kampf gegeneinander antreten. "Prospects und Absolver können alleine an diesen neuen Trials teilnehmen oder sich mit anderen Spielern zusammenschließen. Sie können auch eine Koop-Gruppe bilden und als Trio gegen andere Teams in einer von drei neuen Overtake-Karten antreten."Das Update enthält außerdem einen privaten 1v1-Modus, Färbemöglichkeiten für die Ausrüstung, verbesserte Anti-Cheat-Maßnahmen, 21:9-Monitor-Unterstützung, Balance- Anpassungen und einen neuen Laden zum Kauf von Waffen, Ausrüstung und Emotes. Bis zum 11. Dezember wird Absolver noch mit 50%-Rabatt bei Steam angeboten.Letztes aktuelles Video: 3v3 Overtake Update