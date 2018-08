Absolver: Kostenloses Wochenende auf PC; Downfall-Erweiterung im September - 4Players.de

Das Online-Multiplayer-Kampfspiel Absolver kann dieses Wochenende (bis Montag, 6. August um 19 Uhr) kostenlos auf Steam gespielt werden. Darüber hinaus wird der Titel von Sloclap und Devolver Digital mit 50%-Rabatt angeboten.Absolver ist am 29. August 2017 veröffentlicht worden und kämpfte anfänglich vor allem mit technischen Problemen und spärlichen Inhalten ( zum Test ). Seither haben die Entwickler mehrere Patches und Updates (Prestige-System, weitere Modi etc.) bereitgestellt. Im September 2018 wird die kostenlose Downfall-Erweiterung (PvE) folgen , in der man alleine oder kooperativ in die Minen von Adal ziehen darf. Neue Gegner, bessere Computerintelligenz, ein neuer Kampfstil (Faejin Combat Style), School Challenges (PvP: 1-gegen-1) und 51 neue Gegenstände werden versprochen.Auch eine Xbox-One-Umsetzung ist in Produktion, wird aber aufgrund der Online-Architektur von Xbox Live noch einige Entwicklungszeit in Anspruch nehmen.Letztes aktuelles Video: 3v3 Overtake Update