Sloclap und Devolver Digital haben ihren Online-Prügler Absolver am 7. Januar 2019 auch für Xbox One veröffentlicht. Das bereits seit August 2017 für PC und PlayStation 4 erhältliche Martial-Arts-Abenteuer (zum Test ) ist im Xbox Game Pass enthalten. Ansonsten schlägt der Download via Xbox Games Store mit 29,99 Euro zu Buche. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Xbox One