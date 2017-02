Outcast - Second Contact: Auf Herbst 2017 verschoben; Details zur Überarbeitung des Kampfsystems - 4Players.de

Screenshot - Outcast - Second Contact (PC) Screenshot - Outcast - Second Contact (PC) Screenshot - Outcast - Second Contact (PC) Screenshot - Outcast - Second Contact (PC) Screenshot - Outcast - Second Contact (PC)

Die Veröffentlichung von Outcast - Second Contact ist von März 2017 auf irgendwann im Herbst 2017 verschoben worden, dies bestätigten die Entwickler in einem Interview mit den Fanseiten Planet-Adelpha Outast Universe und Outcastii . Die Entscheidung zur Verschiebung ist zusammen mit Publisher BigBen getroffen worden, um mehr Zeit für die Verbesserung des Action-Adventures zu haben, heißt es. So sollen ebenfalls Verbesserungen vorgenommen werden, die über das bloße "Remastering" hinausgehen, zum Beispiel bei der Kampfmechanik und der Computerintelligenz. Des Weiteren soll ein Hilfesystem implementiert werden, damit die Spieler nicht so schnell den Überblick in der Welt verlieren. Generell ist die Verschiebung zu begrüßen, denn die auf der gamescom 2016 (August) gezeigte Version, wirkte doch sehr, sehr unfertig.Zur Überarbeitung des Kampfsystems erklärten die Entwickler: "Cutters Pistolenkugeln sind jetzt beispielsweise um einiges schneller, was ein Gefühl von deutlich mehr Kontrolle und Stärke bringt. Die Fortbewegung wurde ebenfalls modernisiert, und wenn Cutter zielt, wechselt die Kamera nun zu einer speziellen Ansicht 'über die Schulter', mit der es sich besser zielen lässt. Das Zielen (besonders mit einem Gamepad) sowie die 'Automatische Ziel-Hilfe' wurden auch erheblich verbessert. Nicht zuletzt ist die Gegner-KI nun reaktiver. Die Kampf-KI des Originalspiels tendierte dazu, Soldaten einzufrieren, wenn diese von Kugeln getroffen wurden. Diese können aus solchen Situationen nun fliehen und sind im Allgemeinen reaktiver und mobiler."