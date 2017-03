Outcast - Second Contact: Erster Trailer zeigt den Planeten Adelpha und einige Feuergefechte - 4Players.de

Bigben Interactive (Publisher) und Appeal (Entwickler) haben den ersten Trailer zu Outcast - Second Contact veröffentlicht. Das Video erlaubt einen kurzen Blick auf die Landschaften des Planeten Adelpha. Auch einige Feuergefechte mit den Einheimischen sind zu sehen.Der Hersteller schreibt: "Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Cutter Slade, einem Ex-Navy SEAL, der versuchen muss, die Katastrophe zu verhindern - in einer üppigen, lebendigen, offenen Welt, in der alle Entscheidungen Folgen für das Gleichgewicht des ganzen Planeten haben. Von den Einheimischen wird Slade als der 'Ulukai' empfangen - ein Messias aus einer alten Prophezeiung, der die geschickten Soldaten eines blutrünstigen Tyrannen mit einem verheerenden Arsenal variabler Waffen bekämpfen muss. Um die Erde zu retten, muss auch Adelpha vor dem Untergang bewahrt werden."Outcast - Second Contact ist ein Remake des Kultspiels Outcast. Es wird im Herbst 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer