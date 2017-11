Outcast - Second Contact: Video: Waffenarsenal und Hilfsmittel - 4Players.de

Im zweiten Video aus der "Gameplay-Serie" zu Outcast - Second Contact zeigen Bigben Interactive und Entwickler Appeal das Waffenarsenal und die Hilfsmittel, die der Held des Spiels (Cutter Slade) während seines Abenteuers nutzen kann. Cutter kann zum Beispiel die Tracer Gun zur direkte Konfrontation nutzen - oder die Dart Gun, mit der sich Feinde betäuben lassen.Outcast - Second Contact ist ab dem 24. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Einzelhandel erhältlich. Die PC-Version kostet 29,99 Euro. Die Konsolen-Versionen sollen 49,99 Euro kosten. Die digitalen Versionen werden bereits am 14. November 2017 auf allen drei Plattformen verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: Gameplay Series 2 Zubehoer und Kampf