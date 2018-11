Outcast - Second Contact: Derzeit kostenlos bei Humble Bundle - 4Players.de

Bei Humble Bundle hat man zum Black Friday mal wieder die Spendierhosen an: Dieses Mal bietet man mit Outcast - Second Contact das Remake des Voxel-Klassikers aus dem Jahr 1999 für umsonst an. Einzige Voraussetzung ist ein kostenloses Konto auf der Seite. Der Weg zum Download führt hier entlang In unserem Test kam die Neuauflage von Appeal Studio und Bigben Interactive allerdings nicht so gut an: "Outcast - Second Contact ist das beste Beispiel dafür, wie schlecht manche Spiele altern. Das Abenteuer, das mich 1999 noch so fasziniert hat, in dem ich mich wie ein Entdecker, Sprachforscher und Held gefühlt habe, sorgt heute in seiner modernisierten Neuauflage für komplette Ernüchterung", schrieb Jörg in seinem Test und vergab eine Wertung von 50 Prozent.Letztes aktuelles Video: Gameplay Series 2 Zubehoer und Kampf