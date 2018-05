Agony: Zufällig generierte Kammern im "Agony Mode" - 4Players.de

In Agony wird es neben dem Story-Modus ein offenes Herausforderungssystem geben, den "Agony Mode". Der zusätzliche Spielmodus mit zufällig generierten Kammern soll die Survival-Skills der Spieler testen. In Labyrinthen aus Knochen oder Eis müssen zum Beispiel zehn versteckte Figuren gefunden werden.Die Entwickler (Madmind Studios) schreiben weiter: "Ungeachtet der Hauptstory von Agony wählen die Spieler das Geschlecht des Charakters frei aus und können nach Abschluss des Agony Modes (...) ihre gewonnenen Punkte online auf einer globaler Highscore-Liste mit anderen Spielern vergleichen. Spieler, die ihre Aufgaben erfolgreich abschließen, können in jedem Level die geheimnisvolle Red Chamber finden. In weiteren zufällig generierten Rätselkammern, treiben sie ihren Punktestand in noch teuflischere Höhen - oder wiederholen das jeweilige Level als verruchter Succubus."Agony erscheint am 29. Mai 2018 für PC, PS4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Agony-Modus-Trailer