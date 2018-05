Agony: Spielszenen aus der Hölle - 4Players.de

Sicher auch als Einstimmung auf den Release am 29. Mai haben die Entwickler vom Madmind Studio mehr als fünf Minuten an Spielszenen aus ihrem Horrorspiel Agony veröffentlicht, das mit der Hilfe von Kickstarter finanziert wurde und für PC, Xbox One sowie PS4 erscheint.Der Gruseltrip entführt die Spieler in die Hölle, wo man es nicht nur mit den dämonischen Gegnern aufnimmt. Dank spezieller Fähigkeiten ist es sogar möglich, die Körper von manchen Kreaturen zu übernehmen und sie selbst zu kontrollieren. Einer Schlüssel für den Ausweg aus der Hölle liegt darin, die mysteriöse rote Göttin (Red Goddess) aufzuspüren.Letztes aktuelles Video: Fractal Spielszenen Trailer