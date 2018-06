Agony: Entwickler stellen Arbeiten am Uncut-Patch ein - 4Players.de

Die aktuell in finanzieller Schieflage befindlichen Entwickler von Agony sehen sich gezwungen, die Arbeiten am PC-Patch zur Aufhebung der Zensuren im Spiel aus rechtlichen und technischen Gründen einzustellen, wie sie auf Kickstarter und Steam bekannt geben.Gleichzeitig betonen sie jedoch, dass sich ein Teil des Teams weiterhin um das Surivial-Horrorspiel (zum Test ) kümmern und weitere Updates auf PC und Konsolen veröffentlichen werde. So sollen allein diese Woche ein bereits im Zertifizierungsprozess befindlicher Xbox-One-X-Patch sowie eine Aktualisierung mit allerlei Fehlerbehebungen und stark überarbeitetem Beleuchtungssystem auf PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Video-Fazit