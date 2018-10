Agony: Unrated: Unzensierte Version wird nun doch für PC erscheinen - 4Players.de

Am 31. Oktober 2018 wird nun doch die unzensierte Version von Agony auf PC via Steam erscheinen. Agony Unrated wird für Besitzer der normalen Version aber nicht kostenlos angeboten. Sie erhalten stattdessen einen Rabatt in Höhe von 90 Prozent auf die Unrated Edition.Agony Unrated wird außerdem mit einigen Updates aufwarten - zum Beispiel mit verbesserter Qualität der Charaktermodelle und Texturen, einem "nützlicheren" Charakterentwicklungssystem, volumetrischer Beleuchtung, acht verschiedenen Enden im Story-Modus und einem neuen Gebiet (der Wald). Der prozedural generierte Agony-Modus wird auch zusätzliche Fallen und Bosskämpfe spendiert bekommen. Neben neuen Fallen, Gegnern und einem Hard Mode (mehr Gegner und Rätsel) wird man den Story-Modus auch als Sukkubus spielen können.Ende Juni hieß es noch, dass sich die in finanzieller Schieflage befindlichen Entwickler gezwungen sahen, die Arbeiten am PC-Patch zur Aufhebung der Zensuren im Spiel aus rechtlichen und technischen Gründen einzustellen.Letztes aktuelles Video: Video-Fazit