RimWorld: Alpha-16-Update "Wanderlust" veröffentlicht - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von RimWorld ist das Alpha-16-Update "Wanderlust" veröffentlicht worden. Mit dem Update kommt eine sphärische (also runde) Weltkarte ins Spiel. Fortan kann man die Welt mit multiplen Karawanen bereisen (gleichzeitige Begegnungen, neue Kolonien gründen etc.). Darüber hinaus wurden diverse Verbesserungen (Medikamente, Rauschmittel, Nutzeroberfläche, Transportkapsel etc.) und Bugfixes vorgenommen, die im Change-Log genau nachgelesen werden können. Einen Überblick über die Neuerungen gibt auch das folgende Video.Letztes aktuelles Video: Alpha 16 - Wanderlust