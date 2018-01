RimWorld: Nächster Patch soll die Koloniesimulation auf Version 1.0 bringen

Nach dem Erreichen der Betaphase im letzten November (wir berichteten ) steht RimWorld nun der nächste Meilenstein ins Haus: So hat Chefentwickler Tynan Sylvester auf Reddit bestätigt , dass die Sci-Fi-Koloniesimulation der Ludeon Studios mit der nächsten Aktualisierung Version 1.0 erreichen und damit offiziell fertiggestellt sein werde.Perfekt sei RimWorld dann zwar immer noch nicht, aber nach fünf Jahren Entwicklungszeit sei es trotz unermüdlicher Verbesserungsvorschläge der Spieler einfach angebracht, einen Schlussstrich zu ziehen, so Sylvester. Bis es soweit ist, arbeite man allerdings mit Hochdruck an zahlreichen Dingen, die man noch umsetzen möchte. Darunter eine Überarbeitung der Karawanen, die Implementierung eines Wassermühlengenerators, die Optimierung der Mod-Ladezeiten, die Verbesserung der Sheriff-Hintergrundgeschichte und vieles mehr.Letztes aktuelles Video: Beta 18 - A World of Story