RimWorld: Version 1.0 der Kolonie-Simulation veröffentlicht + Trailer - 4Players.de

Nach fünfeinhalb Jahren in Entwicklung ist die Version 1.0 von RimWorld für PC, Mac und Linux ( Steam DRM-frei via RimWorld-Webseite ) veröffentlicht worden. Die Standard Edition kostet 29,99 Euro. Das "RimWorld Name in Game Pack" liegt bei 41,99 Euro. Die finale Version 1.0 kann im Wesentlichen mit Beta 19 verglichen werden - nur mit vielen Bugfixes und Fehlerkorrekturen. Das einzige wichtige neue Merkmal ist das Nahrungsbeschränkungssystem, mit dem man bestimmen kann, was die Kolonisten und die Gefangenen essen dürfen.Das Spiel befindet sich seit fünfeinhalb Jahren in Entwicklung. Zur weiteren Zukunft von RimWorld wollte sich Tynan Sylvester von den Ludeon Studios nicht konkret äußern. Er schrieb im Blog : "Was die Zukunft betrifft, so plane ich, die von Fans erstellten Übersetzungen und kreativen Inhalte weiter zu aktualisieren. Es wird auch wahrscheinlich einen Bugfixing-Patch geben. Darüber hinaus, obwohl ich nichts versprechen werde und nichts entschieden ist, kann ich mir eine Vielzahl von interessanten Richtungen vorstellen, die zum Spiel passen werden."RimWorld ist eine Sci-Fi Kolonie-Simulation, geführt von einer intelligenten Geschichtenerzähler KI. Maßgebliche Inspirationen sind Dwarf Fortress, Firefly, FTL und Dune. Die Nutzerreviews bei Steam sind "äußerst positiv" (97 Prozent der 21.307 Nutzerreviews sind "positiv").Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer