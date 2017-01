Injustice 2: Helden und Schurken aus dem DC-Universum dürfen sich ab Mitte Mai 2017 bekämpfen - 4Players.de

It's official! The release date for the Americas is here! pic.twitter.com/caoFzF613B — Injustice2 (@InjusticeGame) 7. Januar 2017

Ed Boon (Creative Director der NetherRealm Studios) hat via Twitter bestätigt, dass Injustice 2 am 16. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Das Datum scheint laut Publisher Warner Bros. nur für Amerika zu gelten. Die europäische Fassung könnte (wie gewohnt) einige Tage später folgen.Folgende DC-Comics-Helden und -Schurken wurden bisher bestätigt: Aquaman, Atrocitus, Batman, Blue Beetle, Deadshot, Gorilla Grodd, Harley Quinn, Supergirl, Superman und Wonder Woman. Auch über Gastauftritte wurde bereits abgestimmt . Spawn machte bei den Nicht-Mortal-Kombat-Charakteren das Rennen. Subzero lag bei den Mortal-Kombat-Figuren klar vorne. Ob beide Charaktere aber ihren Weg in Injustice 2 finden werden, wurde noch nicht bestätigt.Letztes aktuelles Video: Harley Quinn und Deadshot