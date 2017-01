Die NetherRealm Studios und WB Games zeigen Spielszenen mit Batmans Sidekick Robin, der ebenfalls Teil der Helden- und Schurkenriege von Injustice 2 sein wird. Das Beat'em-Up im DC-Comics-Universum wird hierzulande am 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Folgende weitere Charaktere wurden bereits bestätigt: Aquaman, Atrocitus, Batman, Blue Beetle, Deadshot, Gorilla Grodd, Harley Quinn, Supergirl, Superman und Wonder Woman. Vorbesteller dürfen zudem als Darkseid kämpfen.Letztes aktuelles Video: Robin-Spielszenen