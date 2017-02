Injustice 2: Black Canary verstärkt die Riege der Kämpferinnen - 4Players.de

Black Canary gesellt sich zu den (neuen) spielbaren Kämpferinnen in Injustice 2 . "Dinah Lance [alias Black Canary] opferte fast alles in ihrem Kampf gegen das Regime, musste jedoch fliehen, bevor der Kampf vorüber war. Jetzt, da Batman den Frieden wiederherstellt, ist Black Canary zurück, um für Ordnung zu sorgen, und sie hat geschworen, dass ihr Sonarschrei nie mehr verstummen wird." Das Prügelspiel wird ab dem 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Folgende Helden und Schurken wurden bisher bestätigt : Aquaman, Atrocitus, Bane, Batman, Black Canary, Blue Beetle, Brainiac, Deadshot, Flash, Gorilla Grodd, Harley Quinn, Poison Ivy, Robin, Supergirl, Superman und Wonder Woman. Vorbesteller dürfen zudem als Darkseid kämpfen.Letztes aktuelles Video: Black Canary Trailer