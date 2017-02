Injustice 2: Gebrochene Bündnisse: Supermans Geschichte im Trailer - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment haben einen Trailer veröffentlicht, der sich auf Supermans Charakter und seine Hintergrundgeschichte bei Injustice 2 konzentriert. "Die Spieler erfahren dabei wie Superman und sein Regime planen wieder an die Macht zu kommen, um zu einer der größten Bedrohungen der Erde zu werden."Das Prügelspiel wird ab dem 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Folgende Helden und Schurken wurden bisher bestätigt: Aquaman, Atrocitus, Bane, Batman, Black Canary, Blue Beetle, Brainiac, Catwoman, Cheetah, Deadshot, Flash, Gorilla Grodd, Harley Quinn, Poison Ivy, Robin, Supergirl, Superman und Wonder Woman. Vorbesteller dürfen zudem als Darkseid kämpfen.Letztes aktuelles Video: Gebrochene Bündnisse Teil 1