Injustice 2: Dr. Fate stellt sich vor; Swamp Thing zeigt seine Kampffertigkeiten - 4Players.de

Auch Dr. Fate wird in Injustice 2 als spielbarer Charakter mit von der Partie sein. Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment stellen den Neuzugang im folgenden Trailer vor. Außerdem haben sie ein "Tutorial-Video" zu Swamp Thing veröffentlicht.Das Prügelspiel wird ab dem 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Folgende Helden und Schurken wurden bisher bestätigt: Aquaman, Atrocitus, Bane, Batman, Black Canary, Blue Beetle, Brainiac, Catwoman, Cheetah, Cyborg, Deadshot, Dr. Fate, Flash, Gorilla Grodd, Harley Quinn, Poison Ivy, Robin, Swamp Thing, Supergirl, Superman und Wonder Woman. Vorbesteller dürfen zudem als Darkseid kämpfen.