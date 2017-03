Injustice 2: NetherRealm erklärt Mikrotransaktionen: "Kein Pay-to-win"; Charakter Firestorm vorgestellt - 4Players.de

Entwickler NetherRealm ist im offiziellen Blog von Publisher Warner auf die neue Währung "Source Crystals" eingegangen, mit der man sich im Superhelden-Prügelspiel Injustice 2 lediglich kosmetische Dinge kaufen könne. "Wir schätzen unsere Community und wollen klarstellen: In Injustice 2 gibt es kein Pay-to-win. Source Crystals können nur zum Erwerb von kosmetischen Anpassungen deines Kämpfers genutzt werden, darunter Premiere-Character-Skins mit keinem Vorteil im Spielablauf sowie diverse Shader für Charakter-Kostüme". Mit Hilfe von "Transform Gear" kann man einem Ausrüstungsstück demnach den Look eines anderen verleihen. Wer seine Ausstattung auf perfekte Spielbarkeit hin optimiert, kann so also visuelle Unstimmigkeiten abändern. Mit "Charakter-Shadern" lässt sich z.B. Supergirl in Powergirl verwandeln - allerdings nur visuell, während die Figur ihr im Spiel verdientes Equipment behält.Des weiteren lasse sich der Spielfortschritt beschleunigen, die Beschreibung im Blog erinnert an ein typisches "Pay-to-Shortcut"-System: Wenn man etwa bereits einen Charakter auf Level 20 hat, darf man mit Hilfe der Kristallwährung auch andere Figuren sofort auf Level 20 hochstufen. Echtgeld-Preise für Kristalle sollen später verkündet werden. In einem Trailer stellt das Team zudem den Jungspund Firestorm vor:Letztes aktuelles Video: Shattered Alliances Teil 2