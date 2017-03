Injustice 2: Cheetah zeigt ihre Kampffähigkeiten im Trailer - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment, NetherRealm und DC Entertainment zeigen die Kampffähigkeiten von Cheetah aus Injustice 2 im folgenden Trailer. "Als die Archäologin Barbara Ann Minerva Wonder Woman hinterging, um die Kräfte eines Gottes zu erlangen, wusste sie nicht, dass sie dazu verflucht sein würde, ein Leben als Cheetah zu führen. Sie nutzt nun ihre Urkräfte, um sich an Wonder Woman zu rächen und sie aus der Versenkung zu locken, in der Hoffnung, ihren Untergang herbeiführen zu können."Das Prügelspiel wird ab dem 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Folgende Helden und Schurken wurden bisher bestätigt: Aquaman, Atrocitus, Bane, Batman, Black Canary, Blue Beetle, Brainiac, Catwoman, Cheetah, Cyborg, Deadshot, Doctor Fate, Firestorm, Flash, Green Lantern, Green Arrow, Gorilla Grodd, Harley Quinn, Poison Ivy, Robin, Supergirl, Superman, Swamp Thing und Wonder Woman. Vorbesteller dürfen zudem als Darkseid kämpfen.Letztes aktuelles Video: Vorstellung Cheetah