Injustice 2: Catwoman zeigt ihre Kampffähigkeiten im Trailer - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment, NetherRealm und DC Entertainment zeigen die Kampffähigkeiten von Catwoman aus Injustice 2 im folgenden Trailer. "Selina Kyle wandelt dauerhaft zwischen Heldin und Bösewichtin. In ihrer Vergangenheit als Catwoman hat sie sich durchs Leben stibitzt, was Batman davon abhält, ihr jemals sein volles Vertrauen zu schenken. Da die Überbleibsel des Regimes zur üblen Society führen, muss sich der maskierte Kreuzritter erneut die Frage stellen, wem gegenüber die katzenhafte Diebin loyal ist."Das Prügelspiel wird ab dem 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Folgende Helden und Schurken wurden bisher bestätigt: Aquaman, Atrocitus, Bane, Batman, Black Adam, Black Canary, Blue Beetle, Brainiac, Captain Cold, Catwoman, Cheetah, Cyborg, Deadshot, Doctor Fate, Firestorm, Flash, Green Lantern, Green Arrow, Gorilla Grodd, Harley Quinn, Poison Ivy, Robin, Scarecrow, Supergirl, Superman, Swamp Thing und Wonder Woman. Vorbesteller dürfen zudem als Darkseid kämpfen.Letztes aktuelles Video: Introducing Catwoman