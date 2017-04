Injustice 2: Zerbrochene Allianzen, Teil 4: Die Society - 4Players.de

Im vierten Trailer über die zerbrochenen Allianzen von Injustice 2 präsentieren Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment dieses Mal die Ursprünge der schurkischen Society. Dazu heißt es: "Unter Führung des genialen Telepathen Gorilla Grodd vereint die Society Bane, Cheetah, Catwoman, Captain Cold, Deadshot, Scarecrow und andere berüchtigte DC-Superschurken. Zusammen kämpfen sie um das Machtvakuum, das nach Supermans Niederlage entstanden ist, zu füllen."Letztes aktuelles Video: Zerbrochene Allianzen - Teil 4Das Beat'em-Up der NeatherRealm Studios (zur Vorschau ) soll am 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Folgende Helden und Schurken wurden bisher bestätigt: Aquaman, Atrocitus, Bane, Batman, Black Adam, Black Canary, Blue Beetle, Brainiac, Captain Cold, Catwoman, Cheetah, Cyborg, Deadshot, Doctor Fate, Firestorm, Flash, Green Lantern, Green Arrow, Gorilla Grodd, Harley Quinn, Poison Ivy, Robin, Scarecrow, Supergirl, Superman, Swamp Thing und Wonder Woman. Vorbesteller dürfen zudem als Darkseid kämpfen.