Injustice 2: Trailer mit The Flash - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment, NetherRealm und DC Entertainment zeigen die Kampffähigkeiten von The Flash aus Injustice 2 im folgenden Trailer. "Einst als schnellster Mann der Welt bekannt, hat Barry Allen nach seinem Verrat des Regimes seine Schuhe in Schande an den Nagel gehängt. Doch als ein neuer Feind Unschuldige bedroht, kehrt er als der Flash zurück, um seine Schuld zu tilgen."Das Beat'em-Up der NeatherRealm Studios (zur Vorschau ) soll am 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Folgende Helden und Schurken wurden bisher bestätigt: Aquaman, Atrocitus, Bane, Batman, Black Adam, Black Canary, Blue Beetle, Brainiac, Captain Cold, Catwoman, Cheetah, Cyborg, Deadshot, Doctor Fate, Firestorm, Flash, Green Lantern, Green Arrow, Gorilla Grodd, Harley Quinn, Poison Ivy, Robin, Scarecrow, Supergirl, Superman, Swamp Thing und Wonder Woman. Vorbesteller dürfen zudem als Darkseid kämpfen.Letztes aktuelles Video: Introducing The Flash