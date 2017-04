Injustice 2: Das Ausrüstungssystem zur Anpassung der Helden und Schurken im Video - 4Players.de

In Injustice 2 wird es ein Ausrüstungssystem zur Personalisierung und zur individuellen Anpassung der Helden und Schurken geben. "Die Ausrüstung bietet Kämpfern aller Fertigkeitsstufen umfangreiche Möglichkeiten der persönlichen Anpassung ihrer Lieblingscharaktere von DC, ganz nach dem bevorzugten Kampfstil", schreibt der Publisher. Ausrüstung gibt es in unterschiedlichen Qualitätsstufen für die folgenden Plätze: Kopf, Brust, Arme, Beine und Accessoire. Die meisten Ausrüstungsgegenstände werden mindestens einen Grundwert des Charakters verbessern. Zu diesen Grundwerten gehören Stärke (Schaden von Basisattacken), Fertigkeit (Schaden von Spezialangriffen), Verteidigung und Gesundheitspunkte. Besonders stark sollen Set-Gegenstände bzw. die damit verbundenen Boni sein. Generell soll es zwei Wege geben, um an neue Ausrüstung zu gelangen. Man kann Gegner im Online- bzw. Offline-Modus bezwingen oder man kauft "Mother Boxes" mithilfe von Gold, das man durch die Matches erhält.Letztes aktuelles Video: Gear System Trailer