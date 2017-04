Injustice 2: Scarecrow im Trailer - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment, NetherRealm und DC Entertainment zeigen die Kampffähigkeiten von Scarecrow aus Injustice 2 im folgenden Trailer. "Scarecrow plays on the fears of the unknown to inflict terror on his victims. An anarchist obsessed with using chemistry and psychology to spread and study fear. He joins the Society in order to sow panic on a global scale."Das Beat'em-Up der NeatherRealm Studios (zur Vorschau ) soll am 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Folgende Helden und Schurken wurden bisher bestätigt: Aquaman, Atrocitus, Bane, Batman, Black Adam, Black Canary, Blue Beetle, Brainiac, Captain Cold, Catwoman, Cheetah, Cyborg, Deadshot, Doctor Fate, Firestorm, Flash, Green Lantern, Green Arrow, Gorilla Grodd, Harley Quinn, Poison Ivy, Robin, Scarecrow, Supergirl, Superman, Swamp Thing und Wonder Woman. Vorbesteller dürfen zudem als Darkseid kämpfen.Letztes aktuelles Video: Introducing Scarecrow