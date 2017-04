Injustice 2: Brainiac im Trailer - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment, NetherRealm und DC Entertainment zeigen die Kampffähigkeiten von Brainiac aus Injustice 2 im folgenden Trailer. "Brainiac ist ein größenwahnsinniges Genie, das das Universum auf der Suche nach Wissen durchstreift, das ihn intellektuell und wissenschaftlich mächtiger macht. Besessen von der Idee, seine Überlegenheit zu beweisen, eroberte Brainiac die größten Städte Kryptons und radierte die Überreste aus ... wie er glaubte. Geschichten über den 'letzten Sohn Kryptons' sind weit ins Weltall vorgedrungen. Nun hat der Weltensammler die Erde erreicht, um den Erwerb Kryptons abzuschließen - und entdeckte dabei eine neue Welt für seine Sammlung."Das Beat'em-Up der NeatherRealm Studios (zur Vorschau ) soll am 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Folgende Helden und Schurken wurden bisher bestätigt: Aquaman, Atrocitus, Bane, Batman, Black Adam, Black Canary, Blue Beetle, Brainiac, Captain Cold, Catwoman, Cheetah, Cyborg, Deadshot, Doctor Fate, Firestorm, Flash, Green Lantern, Green Arrow, Gorilla Grodd, Harley Quinn, Poison Ivy, Robin, Scarecrow, Supergirl, Superman, Swamp Thing und Wonder Woman. Vorbesteller dürfen zudem als Darkseid kämpfen.Letztes aktuelles Video: Introducing Brainiac