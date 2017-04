Injustice 2: Darkseid im Trailer - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment, NetherRealm und DC Entertainment zeigen die Kampffähigkeiten von Darkseid aus Injustice 2 im folgenden Trailer. "A being of pure hate incarnate, the lord of Apokolips Darkseid demands the total subjugation of all existence. His merciless obsession has left a wake of suffering and obliteration as he seeks the Anti-Life Equation. With his invincible body, limitless strength, army of Parademons, and the annihilating power of his Omega Beams make him not only a threat to this world, but to every world within reach."Das Beat'em-Up der NeatherRealm Studios (zur Vorschau ) soll am 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Folgende Helden und Schurken wurden bisher bestätigt: Aquaman, Atrocitus, Bane, Batman, Black Adam, Black Canary, Blue Beetle, Brainiac, Captain Cold, Catwoman, Cheetah, Cyborg, Deadshot, Doctor Fate, Firestorm, Flash, Green Lantern, Green Arrow, Gorilla Grodd, Harley Quinn, Poison Ivy, Robin, Scarecrow, Supergirl, Superman, Swamp Thing und Wonder Woman. Vorbesteller dürfen zudem als Darkseid kämpfen.Letztes aktuelles Video: Introducing Darkseid