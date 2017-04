Injustice 2: Joker zeigt sich im Trailer - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment, NetherRealm und DC Entertainment haben einen weiteren Kämpfer aus Injustice 2 vorgestellt. Es ist der Joker: "Obwohl er von Superman getötet wurde, sucht der Joker weiterhin diejenigen heim, die mit seinem Wahnsinn in Berührung gekommen sind. Durch seine Zerstörung von Metropolis setzte er die Ereignisse in Gang, die aus Superman und Batman Feinde machten. Wenn er noch leben würde, um das Chaos zu erleben, was er angerichtet hat, würde er sicher lächeln."Das Beat'em-Up der NeatherRealm Studios (zur Vorschau ) soll am 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Folgende Helden und Schurken wurden bisher bestätigt: Aquaman, Atrocitus, Bane, Batman, Black Adam, Black Canary, Blue Beetle, Brainiac, Captain Cold, Catwoman, Cheetah, Cyborg, Deadshot, Doctor Fate, Firestorm, Flash, Green Lantern, Green Arrow, Gorilla Grodd, Harley Quinn, Joker, Poison Ivy, Robin, Scarecrow, Supergirl, Superman, Swamp Thing und Wonder Woman. Vorbesteller dürfen zudem als Darkseid kämpfen.Letztes aktuelles Video: Introducing Joker